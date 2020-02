’Nieuwe lobby voor Olympische Spelen in Nederland’

Nu de Nederlandse topsport floreert, laait ook het olympisch vuurtje weer op. De tot dusver gevoerde gesprekken zijn oriënterend, maar komen voort uit een breed gedeelde droom om voor het eerst sinds 1928 het belangrijkste mondiale sportevenement te organiseren. De eerstvolgende mogelijkheid is 2032, aangezien de zomeredities van 2024 (Parijs) en 2028 (Los Angeles) al zijn toegewezen. Normaal gesproken wordt de gastheer zeven jaar van tevoren gekozen.

Minder dan een half jaar voor de Olympische Spelen van Tokio wordt, zo zegt een betrokkene tegenover het AD, bij diverse partijen ’de temperatuur gemeten’. „Het gaat niet om kunnen, maar om willen. We denken zeker te weten dat we het kunnen.” Overigens zijn het ministerie en de burgemeesters van de vier grote steden nog niet betrokken bij de eerste gesprekken. Ook is de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF nog slechts zijdelings betrokken. Zo meldt het AD.

Belangrijke voorwaarde voor een succesvol bid is voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een breed politiek en maatschappelijk draagvlak.