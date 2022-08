Anouk Vetter na opgave op EK: ‘Vandaag balen, morgen weer lachen’

Het gaat om de pees in haar rechterkuit die belangrijk is bij de afzet van het verspringen. Dat vijfde onderdeel ging bij Vetter niet eens zo slecht en met een vijfde plek in tussenstand had ze nog kans op een medaille. Dit ook omdat het speerwerpen, haar beste onderdeel, nog moest komen.

,,Het is allemaal niet zo erg, maar ik kan er niet goed mee afzetten en ook niet speerwerpen,’’ zegt Vetter (29) in de catacomben van het Olympia-stadion. ,,Hier kan ik niet doorheen beuken. Ik denk dat ik vandaag toch even flink ga balen want ik had toch graag een medaille willen winnen.’’

Vetter vertelt dat ze voorafgaand aan deze kampioenschappen al wat twijfels had maar toch de gok wilde wagen. ,,Drie meerkampen in één seizoen is best pittig. Mijn lijf heeft de afgelopen weken al genoeg aangegeven: ‘Meid, wat ben je aan het doen?’ Ik dacht dat we het aardig op een rijtje hadden en ik wilde niet thuis zitten met een gevoel van: ‘Wat als ik meegedaan had?’ Ik wilde hier zijn, het is niet gelukt, maar ik heb toch een topseizoen gehad. Het beste seizoen uit mijn carrière. Dit is gewoon pech, maar niet het einde van de wereld.’’

Vetter begon aarzelend op de 100 meter horden en het hoogspringen, maar gaf zichzelf weer zicht op een medaille dankzij winst bij het kogelstoten (15,68 meter) en een prima tijd op de 200 meter (24,00 seconden). Ze kwam donderdag bij het hoogspringen slechts tot 1,71 meter. Het verspringen ging met 6,27 nog wel naar behoren, maar ze blesseerde zichzelf op dat onderdeel.

Vetter won vorige maand zilver op de WK in het Amerikaanse Eugene. Vorige jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio veroverde ze een medaille van diezelfde kleur. Emma Oosterwegel, die in Japan aan de haal ging met olympisch brons, gaf woensdag ook al op na een val op de 100 meter horden. Alleen debutante Sofie Dokter is nog in de strijd. Ze staat veertiende na zes onderdelen.