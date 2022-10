Zwak Ajax ontsnapt bij hekkensluiter Volendam aan nieuwe dreun

Onder aan de Dijk gaf Schreuder zijn elftal dat was vernederd door Napoli de kans zich te revancheren. Maar hoewel hij dezelfde elf namen op het wedstrijdformulier zette, wijzigde hij zijn ploeg op vijf(!) posities. Daley Blind en Calvin Bassey ruilden achterin van plek, terwijl voorin de boel pas echt op de schop ging. De fel bekritiseerde Dusan Tadic keerde terug op zijn favoriete linksbuitenplaats, waar Steven Bergwijn plaats maakte. Net als in zijn tijd bij PSV wel gebeurde, werd de rappe aanvaller als nummer tien geposteerd. Steven Berghuis bezette de voor hem vertrouwde rechterflank.

Blind, die veertien jaar geleden in hetzelfde stadion zijn debuut maakte in Ajax 1, keerde terug in het hart van de verdediging. ,,We hebben naar de eerste fase van de opbouw gekeken en vonden dat daar te weinig ontwikkeling in zat”, was Schreuder kritisch over Bassey. ,,Verdedigend zijn Bassey en Jurriën Timber heel goed. Dat is ook zo. Maar ik denk dat deze wissel ons elftal iets gaat geven. Als je beter bent aan de bal, word je normaal gesproken minder kwetsbaar.”

Goede start Volendam

Dat de Champions League-nederlaag erin heeft gehakt, bleek tegen FC Volendam dat na één minuut via Robert Mühren de eerste mogelijkheid kreeg. Vanuit een moeilijke hoek testte de spits Ajax-keeper Remko Pasveer, die alert was. De gasten stelden daar na tien minuten een levensgrote kans van Mohammed Kudus tegenover. Op aangeven van Bassey schoof hij de bal voorlangs.

De openingstreffer voor Ajax kwam er na ruim een kwartier alsnog, nadat Brian Plat in het strafschopgebied hands maakte. Dat de verguisde Tadic achter de bal ging staan, was een staaltje karakter. De Serviër liet zijn landgenoot Filip Stankovic kansloos (0-1). Dat Tadic op links veel beter tot zijn recht komt dan aan de rechterkant, bleek in de minuten daarna. Het was balen voor de Ajax-aanvoerder dat Kudus twee prima assists om zeep hielp.

Het leken dure missers, omdat die het dappere FC Volendam in de wedstrijd hielden. Gaetano Oristanio werd uit een corner van Carel Eiting ternauwernood van de 1-1 afgehouden door Pasveer. Maar zijn mooiste actie bewaarde Oristanio tot de 37e minuut. Na een voorzet van Derry John Murkin maakte hij een prachtige omhaal, die tot opluchting van Pasveer recht op de Ajax-goalie afkwam.

Berghuis uitblinker

Twee minuten later leek het duel te worden beslist. Een bekeken balletje van Berghuis stelde Bassey in staat bij de tweede paal zijn eerste Eredivisie-treffer binnen te knikken. Ajax’ beste man, Berghuis, had de 0-3 op zijn schoen, maar schoot buiten het bereik van Stankovic tegen de paal en had even later pech dat een inzet van de lijn werd gehaald. Bassey had ook zijn tweede treffer ooit in de Nederlandse competitie kunnen maken, maar werd door Stankovic van de 0-3 gehouden.

Brian Brobbey had als vervanger van Kudus iets meer dan drie minuten nodig om het verschil wél op drie te brengen. Na uitstekend inschuiven van Timber en de centrale verdedigers slimme assist schoot Brobbey kiezelhard raak (0-3).

Het vertrouwen bij de gasten, waar Davy Klaassen ook nog een half uur mocht meedoen, groeide met de minuut, maar verdween ook weer als sneeuw voor de zon. Nadat Lequincio Zeefuik profiteerde van balverlies van Brobbey en gegrabbel van Pasveer (1-3), stortte het bij de Amsterdammers als een kaartenhuis in elkaar. De thuisploeg kreeg twee grote kansen op de 2-3 en bracht de regerend landskampioen na de 2-3 van Eiting écht aan het wankelen.

Het bleef echter 2-3. Napoli, dat woensdag in Italië opnieuw de tegenstander is, zal niet heel erg wakker liggen van de uitslag van FC Volendam-Ajax én het vertoonde spel. Dat was in de slotfase opnieuw ondermaats en snakte het naar het laatste fluitsignaal. In de absolute slotseconden werd het nog wel 2-4 via Klaassen.