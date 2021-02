Ex-talent Bayern München komt met knal binnen bij VVV

Meritan Shabani schiet VVV-Venlo in de verlenging naar de halve finales van de KNVB-beker. Een droomdebuut voor de voormalige jeugdspeler van Bayern München. Ⓒ ANP/HH

ALMELO - VVV-Venlo had met topscorer Giorgos Giakoumakis dit seizoen al een fantastisch schot in de roos, maar lijkt opnieuw geweldig te hebben gescoord op de transfermarkt. Voormalig Bayern München-talent Meritan Shabani, eind januari gehuurd van Wolverhampton Wanderers, kende in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen NEC een droomdebuut voor VVV. De invaller schoot de Limburgers in de verlenging naar de halve finale (2-1), waarin Vitesse begin maart de tegenstander is.