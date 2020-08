Zoon David hoopt net als Erik Dekker op Tour-successen

David en zijn vader Erik Dekker vermaken zich op de trampoline. David: „Dat stukje aanleg heb ik zeker van hem, maar ik ben wel een andere renner dan mijn vader was.” Ⓒ René Bouwman

HEDEL - Of David logischerwijs in de voetsporen van zijn vader Erik Dekker is getreden? De laatste was een begenadigd wielrenner met vele mooie overwinningen, waaronder vier Tour-ritten, de Amstel Gold Race, Clasica San Sebastian en Parijs-Tours. Tevens was hij de nummer één van de wereld en pakte hij zilver tijdens de wegwedstrijd van de Zomerspelen in Barcelona 1992. Zijn 22-jarige zoon staat nu aan het begin van zijn loopbaan, zoals Erik daar ook 28 jaar geleden stond. „Ja, ik denk dat het logisch was dat ook hij ging fietsen.”