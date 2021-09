Oranje bij terugkeer Louis van Gaal niet langs Noorwegen in WK-kwalificatie

Nederland deelt de tweede plek in de groep met Noorwegen. Beide landen hebben zeven punten. Turkije, dat met 2-2 gelijkspeelde met Montenegro, heeft acht punten. De late 2-2 van de Montenegro (achtste minuut blessuretijd) kan wel eens beslissend blijken. Alleen de nummers een van elke groep gaan rechtstreeks naar het WK. Nederland neemt het op 4 september thuis op tegen Montenegro, drie dagen later komt Turkije op bezoek.

Van Gaal luistert naar spelers

Van Gaal koos in Noorwegen voor 1-4-3-3-formatie, omdat zijn spelers het liefst zo aantreden, verklaarde de bondscoach. „Als zoveel spelers aangeven dat ze op deze manier willen voetballen, wie ben ik dan om het anders te doen. Dit zijn de jongens gewend”, zo zei de bondscoach tegen de NOS.

Frans Hoek, Louis van Gaal en Henk Fraser Ⓒ Pro Shots

Van Gaal liet keeper Justin Bijlow zijn debuut maken. Dat betekende dat ervoor het eerst sinds 1992 weer een Feyenoord-keeper debuteerde in Oranje. In dat jaar was het Ed de Goeij die voor het eerst uitkwam voor het Nederlands elftal.

Gakpo

Cody Gakpo maakte zijn basisdebuut in Oslo. De PSV’er, die de laatste tijd zo goed op dreef is, kreeg de eerste aardige kans. Op aangeven van Memphis Depay schoot de aanvaller net naast.

Virgil van Dijk kan de treffer van Erling Haaland niet voorkomen. Ⓒ ANP/HH

In de tien minuten die volgden ging het twee keer mis bij Nederland achterin. En dat mag niet als een van de spitsen bij de tegenstander Erling Haaland heet. Bij de eerste vrije kans greep Bijlow nog knap in, maar de 20e minuut scoorde Haaland - met wat fortuin - wel.

Blind mist Montenegro

Daarvoor had Oranje al een andere tegenvaller te verwerken gekregen. Daley Blind mist zaterdag de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro in de WK-kwalificatie. De verdediger van Ajax kreeg een gele kaart en moet een schorsing van een duel uitzitten. Matthijs de Ligt keert zaterdag terug van een schorsing.

Davy Klaassen heeft de gelijkmaker geproduceerd. Ⓒ Pro Shots

Een minuut of acht voor de pauze kwam Nederland weer naast Noorwegen. Een vlot lopende aanval via Steven Berghuis en Gini Wijnaldum werd door Davy Klaassen afgerond. Een opluchting voor het Nederlands elftal, dat het niet makkelijk had in de eerste helft.

Met Donyell Malen voor Berghuis in de ploeg ging de formatie van Van Gaal. Nederland domineerde, maar de beste kans was er opnieuw voor Haaland. Hij trof de paal na een messcherpe counter. Gakpo was de man die voorin bij Oranje bijna noodlottig balverlies leed.

Weinig overtuiging

In het vervolg drukte Oranje nog wel, maar zonder echte overtuiging, waardoor een gelijkspel het hoogst haalbare werd. In de slotseconde miste invaller Denzel Dumfries nog een enorme kans. Dat betekend dat Oranje, wil het groepswinnaar worden, zich waarschijnlijk geen puntenverlies meer kan permitteren.