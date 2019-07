’Iedereen was in shock bij Jumbo-Visma’

Wout van Aert kwam in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk zwaar ten val. Ⓒ Hollandse Hoogte

PAU - Vreugde en bezorgdheid botsten in Pau met elkaar. Op het moment dat Steven Kruijswijk zich klaarmaakte voor de tijdrit van zijn leven, knalde Wout van Aert tegen het asfalt. Met het beeld dat hulpverleners een doek over zijn kamergenoot heen legden moest de kopman van Jumbo-Visma een wereldprestatie neerzetten om zijn podiumkansen te vergroten. Dat de Brabander toch nog naar de zesde plaats snelde, geeft aan hoe vreselijk sterk hij mentaal is.