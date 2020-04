Onderzoekers: dak van stadion AZ al in 2006 verzakt

Het bedrijf deed onderzoek naar de oorzaken van het instorten van een deel van het dak van het AFAS Stadion op 10 augustus vorig jaar. Royal HaskoningDHV concludeerde in een tussenrapport al dat een combinatie van harde wind en constructiefouten de oorzaak waren. Het eindrapport bevestigt dat en gaat zelfs nog verder.

Volgens de onderzoekers is de constructie waarschijnlijk, kort na de opening van het stadion in 2006, al verzwakt door een storm. Dit is duidelijk geworden naar aanleiding van gedetailleerd onderzoek na de instorting, concludeert Royal HaskoningDHV.

De belangrijkste oorzaak van de instorting is dat de lassen te dun zijn uitgevoerd en ontwerpfouten bij de verbindingen hebben bijgedragen aan de instorting, stellen de onderzoekers. Door neerwaartse windbelasting, waarop het dak niet was berekend, zou het dak zijn ingestort.

Het stadion van AZ stortte op zaterdag 10 augustus in terwijl er geen wedstrijd bezig was. „We zijn nog altijd ongelofelijk blij dat het stadion leeg was toen de instorting plaatsvond, waardoor er geen gewonden zijn gevallen”, reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. „Nu kunnen we een nieuwe stap gaan zetten. In samenspraak met alle relevante partijen richten we ons nu op de toekomst en gaan we hard aan de slag zodra we de coronacrisis achter ons hebben gelaten.”