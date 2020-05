Records en statistieken interesseren Bayern-trainer niks

„Statistieken en records interesseren me momenteel niet. Het gaat er nu om een succesvol seizoen te spelen”, zei Flick. „Bij Bayern is het dat je kampioen moet worden en dat doel hebben we ook. We hebben nu een goede uitgangspositie.”

Flick zag zijn spelers ruim winnen van Düsseldorf en goed combineren. „Het was voor ons belangrijk dat we na de wedstrijd in Dortmund lieten zien dat het team het niet met een tandje minder deed. Dat kon je op het veld vanaf de eerste minuut zien. We hebben de tegenstander niet een fractie van een kans gegeven.”

Degradatiestrijd

Fortuna-coach Uwe Rösler moest dat ook erkennen. „Er was een duidelijk klassenverschil te zien.” De coach strijdt met zijn team tegen degradatie en zag concurrent Werder Bremen, dat zeventiende staat, drie punten dichterbij komen. „In de degradatiestrijd zal het tot de laatste minuut gaan dit seizoen”, voorspelde hij.

