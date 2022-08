Ronald Koeman rekent af met Barça-president Joan Laporta

Tennis

Van de Zandschulp vliegt eruit bij US Open

Een flinke klap voor Botic van de Zandschulp. De 26-jarige Nederlander is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld door Corentin Moutet. Tegen de nummer 112 van de wereld uit Frankrijk ging hij in vier sets onderuit: 4-6, 6-1, 2-6 en 4-6.