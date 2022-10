Feyenoord moet nog flink aan de bak in Europa League

Rotterdam snakt elk seizoen naar Europese avondjes. Het zijn de momenten waarop het Legioen bijzondere dingen van Feyenoord verwacht, momenten waarop het elftal boven zichzelf moet uitstijgen. Maar dat de Europa Cup-historie niet alleen maar met gouden bladzijden kan worden gevuld bewees het duel met de Denen van FC Midtjylland.

Handige voetballers

Op papier een tegenstander die niet bepaald de harten van voetbalsupporters verovert. Maar als zo’n clubje gezegend is met een paar verrekt handige voetballers – kijk alleen al naar de blonde rechtsbuiten Gustav Isaksen – en de Spaanse coach Albert Capellas z’n zaakjes tactisch goed voor elkaar heeft kan er zomaar een bananenschil op de weg naar overwintering in de Europa League liggen.

Quinten Timber is geblesseerd geraakt. Ⓒ Pro Shots

Als de scheidsrechter dan een onervaren Sloveen (32 jaar) is die Rade Obrenovic heet en bij wie nagenoeg al zijn internationale duels dit seizoen uit de hand liepen, wordt het er niet makkelijker op. De arbiter deelde in zeven Europese duels dit seizoen 33 kaarten uit, waarvan vijf rode. En hij was duidelijk van plan dat gemiddelde in De Kuip nog even op te schroeven… Het was bij vlagen onnavolgbaar en chaotisch.

Feyenoord-flaters

Feyenoord-FC Midtjylland was amper een kwartiertje oud toen De Kuip zich al doodschrok. Nog niet eens van het doelpunt voor de Denen dat eraan kwam, maar van het geploeter en geblunder bij het uitverdedigen. Aan de 0-1 van Emiliano Martinez gingen zoveel fouten in de Feyenoord-gelederen vooraf, dat Arne Slot de video minstens zeventien keer gaat stopzetten in de nabespreking.

De doelpuntenmaker voor de ploeg van Capellas, die als coach bij Barcelona werd opgeleid, haalde met zijn enorme knal ook even zijn gram bij iedereen in De Kuip. Martinez werd even eerder immers op de bon geslingerd door de Sloveense arbiter omdat hij zich had durven beklagen over Feyenoords linksback Marcos Lopez. Die laatste nam voor iedereen zichtbaar de bal met de hand mee en riskeerde in de openingsfase al een gele kaart. Maar het arbitrale trio ontging dat en juist Martinez kreeg geel.

Feyenoord heeft de gelijkmaker geproduceerd. Ⓒ Pro Shots

Dat handbalmomentje van Lopez tegen een ploeg uit een land waar ze het handballen hebben uitgevonden, was niet de enige dwaze actie van de voormalige MLS-speler. Lopez leek totaal de weg kwijt. Hij was in de eerste minuten al bijna schuldig aan een tegengoal toen een sliding op Isaksen mislukte terwijl de weg naar het doel van Bijlow open lag. Daarna was zijn timing bij zo ongeveer elke bal verkeerd.

Aangezien Lopez zeventig meter aan de overkant van de dug-out speelde was hij door Slot ook niet te coachen. Misschien dat het voor hem nog onbekende Europa Cup-sfeertje op zulke avonden in Rotterdam dus toch een beetje vat op hem had gekregen. Het was pas zijn tweede Europa League-duel. In september deed hij 50 minuten mee tegen Sturm Graz en werd die avond al snel vervangen door Quilindschy Hartman. Zover kwam het nu niet.

Trauner en Kökcü

Twee mannen hielden Feyenoord voor rust op de been en dat waren Gernot Trauner en aanvoerder Orkun Kökcü. De laatste zorgde voor de creativiteit en de Oostenrijker heerste als een vorst achterin. Nadat hij zelf al op de paal had geschoten en een kopbal op de lijn gered zag worden, gaf Trauner kort voor rust de pass waaruit de gelijkmaker voor Feyenoord kwam. Santiago Gimenez was de baas in het zestienmetergebied en via Sebastian Szymanski kwam de bal bij Quinten Timber: 1-1.

Feyenoord baalt na de 0-1. Ⓒ Pro Shots

Dat Slot zijn elftal in de rust had aangepakt was in de tweede helft duidelijk te zien. De agressie waarmee Feyenoord voor de dag kwam, was een stuk groter en de beloning daarvoor kwam al snel via David Hancko: 2-1.

Maar voor de zoveelste keer dit seizoen liet Feyenoord zich vervolgens foppen bij een standaardsituatie. Aanvoerder Erik Sviatchenko kopte raak bij een vrije trap, waarvan Slot op een paar meter afstand zag dat die nooit had mogen worden gegeven. Kökcü speelde de bal en raakte niet het been van zijn tegenstander. Maar het eind van het liedje was dat Marcus Pedersen zich in de lucht liet aftroeven: 2-2.