Gouden WK-primeur voor Reggeborgh-schaatser Veelbesproken transfer legt Roest geen windeieren: ’Heel blij, maar ook compleet kapot’

HEERENVEEN - Compleet van de wereld, maar ook dolblij was Patrick Roest na het veroveren van de felbegeerde wereldtitel op de 5000 meter. Met een lach van oor tot oor én de Nederlandse vlag om zijn schouders reed hij, nog verkrampt van zijn inspanning, een ereronde over het ijs van Thialf. Meerdere keren balde hij zijn vuist. Deze prijs stond zó hoog op zijn lijstje. In het verleden lukte het hem individueel steeds nét niet tijdens de WK Afstanden, maar met die vloek heeft hij voorgoed afgerekend.