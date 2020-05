Lance Armstrong: ’Doping? Een slecht idee, maar…’

De 1-jarige Luke Armstrong glundert in 2000 tijdens de tweede Tour-zege van zijn vader Lance. Beiden weten op dat moment nog niet wat voor onheil er in de toekomst te wachten staat. Ⓒ EPA

De scène met zijn zoon Luke lijkt een beetje te verzuipen, maar is een uiterst opmerkelijke in de docu-serie ’LANCE’, waarin Lance Armstrong meer dan ooit de diepte in gaat over zijn leven. Zijn zondes worden van alle kanten belicht, ook toont hij zo nu en dan zijn menselijke kant, al krijgt dat soms toch weer een verrassende wending. Zo wordt er op een gegeven moment aan hem voorgelegd wat hij zou adviseren als zijn 20-jarige zoon Luke zou opperen om doping te gebruiken. „Een slecht idee, maar…”