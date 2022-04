Van de Zandschulp dendert door en staat in finale ATP-toernooi München

Van de Zandschulp kende een valse start. Hij moest meteen zijn servicebeurt inleveren en zag hoe de Serviër een 2-0 voorsprong nam. De Nederlander liet zich niet gek maken, brak meteen terug en trok de stand weer gelijk: 2-2. Toch wist Kecmanovic daarna vier games op rij te pakken en zo trok hij de eerste set met duidelijke cijfers naar zich toe: 6-2.

Er was dus werk aan de winkel voor Van de Zandschulp. De tweede set begon gelukkig een stuk beter voor de Nederlander die meteen een 2-0 voorsprong pakte. Hij kon de break, terwijl het wat harder begon te regenen, lange tijd vasthouden, maar bij een stand van 4-2 in zijn voordeel pakte Kecmanovic drie games op rij en plots keek Van de Zandschulp weer tegen een achterstand aan.

De Nederlandse nummer veertig van de wereld moest daarna twee keer serven om in de wedstrijd te blijven. Hier slaagde hij in, waardoor een tiebreak de beslissing in tweede set moest brengen. Hierin trok de Nederlander aan het langste eind en dus dwong hij een derde set af: 2-6, 7-6 (4).

Beslissende set

In de beslissende set liep Van de Zandschulp uit naar een 3-1 voorsprong. De Serviër bleef vechten, knokte zich terug en trok de stand weer gelijk. Maar aan einde van de set plaatste de Nederlander de beslissende break: 2-6, 7-6 (4), 6-4. Door zijn zege nadert Van de Zandschulp de mondiale top 30. Hij staat nu virtueel op plek 31.

„Ik ben heel moe, want het waren heel zware omstandigheden. Ik moest wennen aan de baan, want die was een stuk trager dan vrijdag. Hij was beter in de eerste set, maar gelukkig ging ik beter en slimmer spelen en kon ik de partij met 6-4 in de derde set eruit slepen”, zei hij na afloop.

Van de Zandschulp maakte een dag eerder diepe indruk in Duitsland door zich te ontdoen van wereldtopper Casper Ruud: 7-6, 6-1. Vooral in de tweede set liet hij geen spaan heel van de nummer zeven van de wereld.

De Nederlander neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitser Oscar Otte en Holger Rune uit Denemarken. Achttien jaar geleden reikte Martin Verkerk ook tot de finale in München. Hij verloor toen van de Rus Nikolaj Davidenko.