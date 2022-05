Real Madrid-preses Pérez: ’Mbappé-gedoe is al weer vergeten’

Pérez dacht lange tijd dat de Franse aanvaller komende zomer transfervrij naar Madrid zou komen, maar Mbappé besloot vorige week tot veler verrassing bij te tekenen bij Paris Saint-Germain.

„Real Madrid blijft er altijd aan werken om de beste voetballers te hebben, maar het Mbappé-gedoe is al weer vergeten”, zei Pérez na de gewonnen finale van de Champions League tegen Liverpool (1-0). „Er is niets gebeurd. Real Madrid kan terugkijken op een perfect seizoen. Dit is ons feest.”

Luka Modric wordt na de gewonnen Champions League-finale door Real-preses Perez geknuffeld. Ⓒ ANP/HH

Mislukte poging

Real Madrid deed vorig jaar al een mislukte poging om Mbappé over te nemen van PSG. De aanvaller leek dit jaar alsnog naar Madrid te komen, omdat hij lange tijd weigerde zijn aflopende contract in Parijs te verlengen. Volgens Spaanse media waande Real Madrid zich sinds afgelopen winter na vele gesprekken met het kamp-Mbappé al zeker van diens komst.

De verrassing was groot toen Mbappé vorige week alsnog voor drie jaar bijtekende. De organisatie van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga diende een klacht in bij de Europese bond UEFA, de Franse autoriteiten en de Europese Unie omdat Paris Saint-Germain daarmee de financiële regels zou overtreden.