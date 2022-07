Oppermachtige Van Vleuten wint Tour én slotetappe ondanks vier fietswissels

Het tempo lag van meet af aan ontzettend hoog, waardoor het peloton haast direct uiteen gereten werd. Meerde rensters konden het tempo niet bijbenen, waaronder Chantal Blaak. Voor het peloton uit vormde zich ondertussen een kopgroep, met daarin onder meer Riejanne Markus, Pauliena Rooijakkers en Yara Kastelijn.

Van Vleuten, die een dag eerder het geel had overnomen van Marianne Vos, zat comfortabel in het peloten. De renster van Movistar leek de uitgesproken favoriet om dat geel ook na de finish om haar schouders te houden, maar kreeg te kampen met keur aan technische uitdagingen. Tijdens de afdeling die volgde op de beklimming van de Côte d'Esmoulières, zo’n 66 kilometer voor de finish, moest Van Vleuten voor het eerst van fiets wisselen.

Van Vleuten maakte het volledig waar in de slotetappe van de Tour, waarin ze maar liefst vier keer van fiets moest wisselen. Ⓒ Twitter Movistar

Daar bleef het niet bij, want in de ruime twintig kilometer die daarop volgden ruilde de Nederlandse nog driemaal van materiaal. Ondanks die materiaalpech etaleerde Van Vleuten haar ijzersterke vorm, want ook na de vier (!) fietswissels zat ze comfortabel bij het flink uitgedunde peloton toen dat de vermaledijde Planche des Belles Filles zag naderen.

Bekijk hier de beelden van een worstelende Van Vleuten:

Bron: Discovery +

Dodelijke slotklim

Dat peloton volgde de kopgroep lange tijd op een kleine minuut, maar toen de dodelijke slotklim - 7 kilometer op 8,7% - eenmaal was begonnen halveerde dat gat rap. Het was Rooijakkers die fanatiek van leer trok aan de voet van ’La Planche’, met Mavi Garcia in haar kielzog. Lang hield Rooijakkers daar geen stand, want Van Vleuten denderde vanuit de groep favorieten in het peloton over haar landgenote én over Garcia heen.

In haar eentje knalde ze richting de finish, het gat op haar achtervolgers voorzichtig uitbreidend. De achtervolgers werden één achtervolger, en dat was Demi Vollering in de bolletjestrui. De 25-jarige Nederlandse kon Van Vleuten niet bijbenen, maar was de rest van de favorieten in de finale wel knap kwijt.

Vollering zit stuk na haar ijzersterke slotetappe. Ⓒ Twitter Cycling Eve

Voor Van Vleuten was er ondertussen het zoet van de uitzinnige fans op de uiterst steile en pijnlijke laatste 400 meter van La Planche des Belles Filles, waar de Nederlandse klasbak haar eindzege definitief veilig stelde.

Nederlandse truien

De eindklassering van de Tour kreeg een geweldig Nederlands tintje, want naast de eindzege van Van Vleuten mochten ook Marianne Vos, Demi Vollering en Shirin van Anrooij een trui vieren. De 35-jarige Vos bezorgde Jumbo-Visma de groene trui, terwijl Vollering (25) van SD Worx zich de bolletjestrui niet meer liet ontnemen. Van Anrooij (20), rijdend voor Trek-Segafredo, legde tot slot beslag op het jongerenklassement.