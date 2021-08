Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-Ajacied ontbrak in voorselectie in Oranje Club Brugge kruist vingers voor Noa Lang: ’Hij kan nog vertrekken, maar alleen voor heel veel geld’

Door Bart Lagae

Dat hij voorlopig over het hoofd wordt gezien bij Oranje – en zelfs niet in de voorselectie zit – drukt Noa Lang (22) nog eens met de neus op de feiten: op termijn ligt zijn horizon in een Europese topcompetitie. De Rotterdammer voelt zich goed in België, maar Club Brugge beseft dat een miljoenenbod tot de laatste dag van de transfermarkt niet uit te sluiten is. Kan de club hem dan nog tegenhouden?