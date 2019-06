’VAR in Premier League volgt voorbeeld van WK vrouwen niet’

Het is een opmerkelijke ’trend’ op dit WK in Frankrijk. Strafschoppen die over moeten, omdat de keeper te vroeg van de lijn af komt. Het overkwam de Jamaicaanse doelvrouw Sydney Schneider tegen Italië, de Nigeriaanse Chiamaka Nnadozie tegen gastland Frankrijk, en gisteravond nog de Schotse Lee Alexander tegen Argentinië.

Het is al meerdere malen voorgekomen dat een strafschop over moest op het WK vrouwen. Ⓒ BSR Agency

Alle drie de penalty’s werden in eerste instantie gemist, maar na interventie van de videoscheidsrechter moesten de strafschoppen over en kregen de keepers een gele kaart voor spelbederf. De schutters die de eerste poging misten, scoorden allen in tweede instantie. Het leverde voor Schotland een dramatische uitschakeling op, omdat Argentinië zo in de blessuretijd langszij kwam. Bij een overwinning hadden de Schotse vrouwen nog alle kans gehad om als nummer 3 van Groep D verder te bekeren.

Bij het duel van Frankrijk met Nigeria greep Danny Makkelie als VAR in, door aan te geven dat de strafschop opnieuw genomen moest worden. Dat soort situaties zullen komende jaargang in de Engelse Premier League niet voorkomen, aldus The Times. Volgens de krant bemoeit de videoscheidsrechter zich niet met dusdanige situaties waarbij de keeper al dan niet te vroeg van de lijn komt. Beslissingen daaromtrent worden overgelaten aan het arbitrale kwartet op het veld, schrijft The Times.