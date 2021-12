Familie Diego Maradona opnieuw in rouw

Een muurschildering van Diego Maradona in Buenos Aires. De voetballegende overleed vorig jaar eind november op zestigjarige leeftijd. Zijn broer Hugo is vandaag overleden. Ⓒ AP

Dertien maanden na het overlijden van voetbalicoon Diego Maradona is ook zijn broer Hugo overleden. Hij stierf in zijn huis in Napels aan een hartaanval. Hugo Maradona is 52 jaar geworden.