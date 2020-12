Antoinette de Jong ’op haar sloffen’ naar WK

Winst en verlies in beeld: Jorien ter Mors grijpt naast WK-ticket, Antoinette de Jong is blij. Ⓒ Timsimaging

HEERENVEEN - Antoinette de Jong was zaterdagmorgen wel blij dat ze lekker in d’r eentje haar kerstontbijt kon nuttigen. Want ze had, enkele uren voor haar eerste optreden tijdens het WK-kwalificatietoernooi, even totaal geen behoefte aan andere mensen of gezelligheid aan tafel. De cocon waarin ze kroop, betaalde zich wél uit.