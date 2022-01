Desastreus NK Sprint grote namen: Kjeld Nuis staakt rit, harde crash Dai Dai N’tab

Nuis stopte zijn race na de eerste bocht en ging de inrijbaan in. Hij liep daar een blessure op en meldde zich direct af voor de rest van het toernooi. „Ik ben wel geschrokken”, zei Nuis bij de NOS. „Mijn ijzer hapte in het ijs en ik voelde het meteen aan de binnenkant van mijn rechterbeen. Toen ik daarna vol de bocht inging en twee keer met mijn rechterbeen over links ging, voelde ik dat mijn been zeer deed. Nu voel ik niks, maar als ik rechts optil doet het zeer. Ik ga nu uitfietsen en dan gaan we het zien. Dit is niet fijn.”

Even later kwam hij met beter nieuws. „Sommige dingen kan ik wel, sommige niet. Nu doet het alleen pijn als je met een duim op mijn been drukt. Het is een beurse plek. Die spier heeft een optater gehad.”

De sprinter hoopte op het toernooi nog wat wedstrijdprikkels op te doen in aanloop naar de Olympische Spelen. Daar verdedigt hij op 8 februari zijn olympische titel, die hij veroverde op de 1500 meter van de Spelen van 2018. De titel op de 1000 meter kan Nuis niet verdedigen in Peking. Bij het olympische kwalificatietoernooi werd hij vierde en greep hij naast een startbewijs.

Nuis is door het niet uitrijden van de 500 meter kansloos voor een tweede nationale sprinttitel. Hij werd eerder Nederlands sprintkampioen in 2019. Ook maakt hij geen kans meer op het derde ticket voor de WK sprint. Daarvoor zijn Kai Verbij en Thomas Krol al gekwalificeerd.

Harde val N’tab

Dai Dai N’tab won de eerste afstand. Met 34,90 was hij de enige die onder de 35 seconden wist te blijven. Het ging daarna echter mis voor de man die op het olympisch kwalificatietoernooi net naast de tickets greep. Via het NK zou hij zich naar het WK willen schaatsen, maar dat ging mis.

In de binnenbocht gleed N’tab onderuit. Hij nam tegenstander Gijs Esders mee, maar gelukkig kwamen beiden er zonder grote schade vanaf. Wel betekende het voor zowel N’tab als Esders einde toernooi.

Tijmen Snel was op de 1000 meter de snelste met 1.08,51 was hij bijna driekwart seconde sneller dan Wesly Dijs. Snel is ook de nieuwe aanvoerder van het klassement.

Wüst aan de leiding

Bij de vrouwen staat Ireen Wüst na twee afstanden verrassend aan de leiding. De routinier legde vooral een ijzersterke duizend meter op de baan. De 35-jarige Brabantse van Reggeborgh was met 1.15,07 verreweg de snelste op de 1000 meter. Ze maakte daarin haar opgelopen achterstand van de 500 meter, waarin ze met 38,61 als zevende was geëindigd, ruimschoots goed.

Michelle de Jong had samen met Dione Voskamp de eerste 500 meter gewonnen. Beide schaatssters eindigden in 38,15 en waren daarmee sneller dan Marrit Fledderus (38,32). De Jong eindigde met 1,16,17 als tweede op de 1000 meter, maar gaf meer dan een seconde toe op haar ploeggenote Wüst. Fledderus werd derde met 1.16,33. Voskamp viel terug in het klassement. Ze kwam slechts tot 1.17,20 en werd daarmee negende.

In het algemeen klassement heeft Wüst zondag op de tweede 500 meter 0,09 seconde voorsprong op De Jong. Haar marge op Fledderus is 0,34 seconde.

