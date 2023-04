Zowel Karlsson als Pavlidis niet okselfris AZ-tweetal groot vraagteken voor subtopper tegen Sparta

Door onze Telesportredactie

Het is nog maar de vraag of AZ zaterdagavond de beschikking heeft over twee belangrijke spelers. Zowel Jesper Karlsson als Vangelis Pavlidis is een vraagteken voor de subtopper in de Eredivisie die om 20.00 uur begint.