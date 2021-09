PSV tegen Sturm Graz op zoek naar passend antwoord

De laatste speelde er nooit op het hoogste niveau. Bij Mwene overheerste nog het ongeloof over de nederlaag in het laatste competitieduel met Willem II. „Daar is flink over gesproken. We moeten ook de simpele goals gaan maken”, aldus de rechtsback.

Naar Schmidt, kampioen en bekerwinnaar met Red Bull Salzburg, wordt in Oostenrijk met veel respect gekeken. Hij legde het fundament voor de successen van die club. Hij kent Sturm Graz goed. „Een team met een duidelijk plan. Sturm Graz speelt intensief voetbal. Op basis van het budget is het de minste tegenstander, maar we zullen top moeten zijn om drie punten te pakken.”

"Sturm Graz is een ploeg met een duidelijke filosofie"

Schmidt ziet Sturm Graz als een ploeg met een duidelijke filosofie. „Dan kun je heel ver komen”, zegt de trainer, die nog steeds bezig is bij PSV zijn filosofie te implementeren. Dat gaat met vallen en opstaan. In de Europese wedstrijden haalt de Eindhovense club vaak wel een hoog niveau, zoals bij het 2-2 gelijkspel tegen Real Sociedad in de eerste ronde. Sturm Graz verloor met 1-0 van AS Monaco.

De Duitser merkte op dat er ook bij een gelijkspel nog volop kans is voor PSV om te overwinteren. Dat is het grote doel van de Eindhovense club, die een abonnement heeft op de Europa League. Het is de tiende deelname, een keer haalde PSV de kwartfinale.

PSV moet het zonder Noni Madueke en Davy Pröpper stellen. Beide spelers hebben last van spierblessures.