Schouten slikt nederlaag op ’haar’ 3000 meter, bondscoach Ritsma begint met zilver

De 30-jarige Noord-Hollandse veroverde begin dit jaar op de Winterspelen van Beijing goud op de 3000 en 5000 meter en op de massastart. Schouten pakte daarna ook de wereldtitel allround en ze schreef het wereldbekerklassement op de lange afstanden (3000 en 5000 meter) op haar naam. Bij de eerste wedstrijd van de wereldbeker in Stavanger moest de pupil van coach Jillert Anema echter weer eens een nederlaag incasseren.

Antoinette Rijpma-De Jong kwam in de laatste rit in actie tegen Martina Sábliková uit Tsjechië. Voor beide schaatssters bleef het podium buiten bereik. Wereldrecordhoudster Sablikova werd vijfde in 4.08,32, Rijpma-De Jong zesde in 4.09,86. Het brons in Stavanger ging naar Isabelle Weidemann uit Canada, die 2,35 seconden toegaf op Wiklund.

Marijke Groenewoud eindigde op de vierde plaats (4.06,33), Joy Beune werd achtste (4.11,44) en Merel Conijn veertiende (4.17,14). De 21-jarige Conijn nam het bij haar debuut in de wereldbeker op tegen 50-jarige Claudia Pechstein. De veelvoudig olympisch kampioene uit Duitsland gaf ruim 23 seconden toe op de Noorse winnares en eindigde als laatste.

Zilver voor achtervolgingsploeg bij debuut bondscoach Ritsma

De Nederlandse schaatsers hebben bij het debuut van bondscoach Rintje Ritsma zilver veroverd. Het Oranje-trio, bestaande uit Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink, moest alleen de Verenigde Staten voor zich dulden. Het verschil was 0,64 seconde. De Nederlanders waren wel sneller dan olympisch kampioen Noorwegen, dat in dezelfde samenstelling reed als begin dit jaar op de Spelen van Beijing.

Roest en Bosker, die Jumbo-Visma afgelopen zomer beiden verruilden voor Team Reggeborgh, zouden in Stavanger eigenlijk met Jorrit Bergsma rijden. De 36-jarige Fries is echter niet fit en haakte vrijdag af. Snellink verving zijn teamgenoot bij Jumbo-Visma.

Na de teleurstelling op de Olympische Spelen, waar de mannenploeg naast het podium eindigde op de ploegachtervolging, nam schaatsbond KNSB afscheid van bondscoach Jan Coopmans. Pas vorige maand werd met oud-schaatskampioen Ritsma een opvolger aangesteld.

Ritsma moet meer structuur en duidelijkheid brengen op de teamonderdelen (ploegachtervolging en massastart). Hij liet de schaatsers in Stavanger elkaar duwen, iets wat andere landen al langer met succes doen. Roest reed de hele race op kop, met Bosker en Snellink achter zich. Deze drie mannen veroverden begin vorig jaar bij de WK afstanden in Thialf de wereldtitel.

Zilvere Leerdam

Ook Jutta Leerdam heeft zilver veroverd. Dat deed ze op de 500 meter. De 23-jarige Westlandse, die sinds afgelopen zomer uitkomt voor Jumbo-Visma, eindigde als tweede in de 38,06 seconden. Leerdam moest op de Noorse baan alleen de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun voor zich dulden: 37,55.

De Nederlandse versloeg in haar rit olympisch kampioene Erin Jackson uit de Verenigde Staten (38,30). Jackson veroverde begin dit jaar goud op de Winterspelen in Peking. Leerdam werd daar vijfde op de 500 meter. Michelle de Jong eindigde in Stavanger op de vijfde plaats in 38,22. Dione Voskamp (zevende in 38,25) en Marrit Fledderus (negende in 38,39) haalden ook de top-10. Femke Kok, die het in de laatste rit moest afleggen tegen de Japanse Miho Takagi, kwam in 38,64 niet verder dan de twaalfde plaats. Takagi finishte in 38,17 en pakte daarmee brons.

Jutta Leerdam Ⓒ ANP/HH

Baanrecord Stolz op 1500 meter

De Nederlandse schaatsers hebben een bijrol vertolkt op de 1500 meter. Patrick Roest was de beste Nederlander op de zevende plaats. De 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz vestigde de aandacht op zich door het bijna zeven jaar oude baanrecord van de Rus Denis Yuskov te verbeteren.

Met 1.44,89 dook de tiener onder de 1.44,94 die Yuskov begin 2016 had neergezet op de Noorse schaatsbaan. Stolz was in Stavanger maar liefst 1,76 seconden sneller dan de nummer 2, de Canadees Connor Howe. De Chinees Ning Zhongyuan eindigde als derde in 1.46,68.

Roest, die al in de tweede rit in actie kwam, klokte 1.47,24. Wesly Dijs eindigde als negende in 1.47,37, Louis Hollaar werd vijftiende in 1.48,07. Thomas Krol, de olympisch kampioen op de 1000 meter, stelde in de laatste rit teleur. Krol kwam niet verder dan 1.48,37 (zestiende).

Kjeld Nuis, de olympisch kampioen op de 1500 meter, ontbreekt in Stavanger. De 33-jarige Nuis kon twee weken geleden vanwege liesklachten niet meedoen aan het kwalificatietoernooi in Thialf. Hij hoopte dat de schaatsbond hem desondanks toch zou aanwijzen voor de World Cup, maar de KNSB besloot geen uitzondering te maken voor Nuis.