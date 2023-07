Wimbledon: Alcaraz klopt Rune en treft in halve finale Medvedev

Het was voor het eerst sinds het proftennis bestaat dat een kwartfinale bij de mannen op Wimbledon tussen twee tennissers van onder de 21 jaar ging. Rune, die de eerste Deense halvefinalist in Londen in 65 jaar tijd had kunnen worden, is zes dagen ouder dan Alcaraz.

„Ik haal een geweldig niveau. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik dit op gras zou kunnen”, aldus Alcaraz, die de hele wedstrijd maar één breakpoint tegen kreeg.

De Spanjaard is goed bevriend met Rune. „Maar als je eenmaal in de kwartfinales staat, tellen vriendschappen niet meer. Je moet op jezelf gericht zijn”, aldus de winnaar.

Medvedev knokt zich langs stuntman Eubanks

Alcaraz, die toesloeg op zijn vierde wedstrijdpunt, treft in de halve eindstrijd Daniil Medvedev. De als derde geplaatste Rus had het moeilijk met de verrassend sterk presterende Amerikaan Christopher Eubanks, maar won wel. Medvedev maakte het verschil in de vijfde set: 6-4 1-6 4-6 7-6 (4) 6-1.

Het is voor het eerst dat Medvedev op Wimbledon bij de laatste vier zit.

De relatief onbekende Eubanks kwam met een toernooizege op zak naar het grandslamtoernooi in Londen. De nummer 43 van de wereld pakte zijn eerste titel bij het grastoernooi in Mallorca. Hij debuteerde dit jaar op Wimbledon. In de vorige ronde schakelde hij de als vijfde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uit.

Daniil Medvedev. Ⓒ AFP

Medvedev, die in 2021 de US Open won, sloeg 52 winners tegenover 74 van Eubanks. Het verschil zat ’m echter in de onnodig gemaakte fouten. Medvedev hield dat aantal beperkt tot 13, Eubanks noteerde 55 onnodige fouten. De 27-jarige Eubanks had de derde tennisser kunnen zijn die bij zijn debuut op Wimbledon de halve finales bereikte.

„Toen ik de eerste set won, had ik er geen zin in om vijf sets te spelen. Maar toen ik de tweede en derde set verloor, was ik er maar al te blij mee dat ik er vijf mocht spelen”, aldus Medvedev, die 28 aces sloeg. „De tweede en derde set waren slecht, daarna begon ik weer iets op te bouwen. Na de tiebreak in de vierde set speelde ik geweldig.”