Wimbledon: Alcaraz klopt Rune en treft in halve finale Medvedev

In tegenstelling tot zijn vorige partijen in Londen hoefde de 20-jarige Alcaraz tegen zijn leeftijdgenoot geen set af te staan: 7-6 (3) 6-4 6-4.

Medvedev knokt zich langs stuntman Eubanks

Alcaraz, die toesloeg op zijn vierde wedstrijdpun, treft in de halve eindstrijd Daniil Medvedev. De als derde geplaatste Rus had het moeilijk met de verrassend sterk presterende Amerikaan Christopher Eubanks, maar won wel. Medvedev maakte het verschil in de vijfde set: 6-4 1-6 4-6 7-6 (4) 6-1.

Het is voor het eerst dat Medvedev op Wimbledon bij de laatste vier zit.

De relatief onbekende Eubanks kwam met een toernooizege op zak naar het grandslamtoernooi in Londen. De nummer 43 van de wereld pakte zijn eerste titel bij het grastoernooi in Mallorca. Hij debuteerde dit jaar op Wimbledon. In de vorige ronde schakelde hij de als vijfde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uit.