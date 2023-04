Zelfs vogel op baan kan Verstappen niet stoppen: ‘Gelukkig kon ik hem ontwijken’

,,De laatste run was erg goed”, analyseerde Verstappen na afloop. ,,Het was lastig om de banden op temperatuur te krijgen, maar in Q3 kwam alles samen.”

Verstappen kreeg nog wel even de schrik van zijn leven. ,,Ik raakte nog bijna een vogel. Gelukkig kon ik hem ontwijken. Dit soort dingen gebeurt soms op een stratencircuit.”

Na zijn eerste pole ooit in Melbourne hoopt Verstappen nu voor het eerst te winnen in Australië. ,,Ik kijk erg uit naar de race. Ik heb hier al eens op het podium gestaan (in 2019 werd hij derde, red.) maar wil morgen op het hoogste treetje staan.”

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez verging het heel wat minder. De Mexicaan, winnaar van de vorige race in Saudi-Arabië, stuurde zijn Red Bull in de eerste van de drie kwalificatiesessies (Q1) de grindbak in en kon niet meer verder. Het betekent dat hij zondag achteraan start in de race.

Mercedes

Mercedes beleefde een verrassende opleving. George Russell klokte de tweede tijd en start zondag naast Verstappen vanaf de voorste rij. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton noteerde de derde tijd. ,,Dit hadden we niet verwacht, maar de auto voelt goed en er is zelfs nog met potentieel. Misschien komt het door het jetlag-programma dat we hier draaien”, grapte Russell. ,,In de race wordt het lastig om Max uit te dagen, maar ik ben heel blij met deze tweede plek.”

Hamilton was eveneens verrast. ,,Dit komt totaal onverwacht. Hopelijk gaat het morgen een beetje regenen”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die weet dat de Mercedes normaal gesproken geen partij is voor de veel snellere Red Bull.

Nyck de Vries

Nyck de Vries kwam voor het eerst dit seizoen door de eerste schifting en mocht aantreden in Q2. Daarin kon de Fries van AlphaTauri zich niet verbeteren, waardoor hij de vijftiende startpositie bemachtigde.