Myron Boadu draagt doelpunt op aan Maradona: ’Ik voelde me emotioneel’

Myron Boadu weet weer wat scoren voor AZ is. De spits pakt zijn kans tegen Heracles Almelo. Ⓒ FOTO’S BSR Agency

ALMELO - En daar was hij weer, Myron Boadu. De bomber uit de Bijlmer was enige tijd zijn basisplaats kwijt, maar weer eens spelend vanaf het eerste fluitsignaal was de 19-jarige spits goud waard voor AZ, dat tegen Heracles Almelo zijn vierde overwinning van het Eredivisie-seizoen boekte: 1-2. „De goal draag ik op aan Maradona.”