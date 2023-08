’Grootverdiener’ Anwar El Ghazi overweegt bij PSV te blijven

In de aanloop naar de vorige voorronde van de Champions League – tegen Sturm Graz – zei trainer Peter Bosz er ’absoluut geen probleem mee te hebben als hij blijft als hij traint, zoals hij nu doet’ en El Ghazi heeft het ondanks de beperkte speeltijd naar zijn zin in Eindhoven. In de zomer van 2022 tekende hij een contract tot medio 2025.

Opvallend is dat de Eindhovenaren een week geleden nog een prijskaartje van 2 miljoen euro om zijn nek hingen, maar dat bronnen rondom de club nu aangeven dat hij zelfs transfervrij weg mag, omdat hij bij PSV een van de grootverdieners is. Vorig seizoen scoorde de voormalige Ajax-speler in 1530 minuten (verdeeld over 31 duels) 9 keer en leverde hij twee assists voor de ploeg uit Eindhoven.

Bekijk ook: PSV zet Anwar El Ghazi op transferlijst