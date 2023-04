Premium Het beste van De Telegraaf

’Matig Feyenoord behoort niet tot topfavorieten in Europa League’ Italiaanse media loven Kökcü: ’Veteraan met veel kwaliteit’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Orkun Kökcü en Georginio Wijnaldum strijden om de bal. Ⓒ René Bouwman

Geluk voor Feyenoord, pech voor AS Roma. Dat is de teneur in de Italiaanse media na de kleine zege (1-0) van de Rotterdammers in de kwartfinale van de Europa League. Mats Wieffer maakte in de 53e minuut het enige doelpunt. De wedstrijd beheerst in ieder geval niet de voorpagina’s van de Italiaanse sportkranten. De meeste aandacht daar gaat uit naar Juventus dat Sporting versloeg met 1-0.