’Onbegrijpelijk dat iemand dat roept’

Richmond Bossman (l) - hier in actie tegen FC Boshuizen - werd tegen Emmen racistisch bejegend. Ⓒ Richard Sijmons

AMSTERDAM - Voetbalvereniging Emmen gaat gepaste maatregelen nemen tegen de bezoeker die een speler van JOS/Watergraafsmeer uitmaakte voor ’zwarte piet’, dat laat Gerry Hoff namens de Drentse club weten. „Morgenavond gaan we met de betreffende bezoeker in gesprek en in overleg met de KNVB zullen we eventuele vervolgstappen gaan ondernemen”, aldus Hoff.