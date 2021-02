Borussia Dortmund haalt trainer Marco Rose weg bij Gladbach

Rose maakt gebruikt van een clausule die het mogelijk maakt om na dit seizoen weg te gaan. De coach is sinds de zomer van 2019 trainer van Borussia Mönchengladbach, dat vorig seizoen onder zijn leiding als vierde eindigde in de Bundesliga en zich daardoor plaatste voor de Champions League.

Daarin wist de Duitse ploeg zich ook te kwalificeren voor de knock-outfase. Volgende week ontvangt Gladbach Manchester City in de achtste finales. Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach staan momenteel op gelijke hoogte in de Bundesliga, beide clubs hebben 33 punten uut 21 wedstrijden. Het doelsaldo vamn Dortmund is vier goals beter.

