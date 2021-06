Viervoudig winnaar Chris Froome als ’wegkapitein’ naar Tour de France

„Chris heeft de Tour vier keer gewonnen, de waarde van zijn ervaring valt niet te onderschatten”, aldus ploegleider Rik Verbrugghe van Israel Start-Up Nation.

Froome heeft sinds zijn zware val in 2019 nooit meer zijn oude niveau aangetikt. Hij sloot zijn voorbereiding op de Tour onlangs af met een 47e plek in het algemeen klassement van het Critérium du Dauphiné.

„Ik verwacht dat de vorm van Chris richting de Tour nog zal verbeteren, gezien onze trainingskamp in de Alpen. We hopen bovendien dat hij van dag tot dag sterk wordt.”

Froome kijkt ondanks zijn andere rol erg uit naar zijn achtste Tour, zijn negentiende grote ronde in totaal. „Na een afwezigheid van twee jaar kan ik niet wachten om terug te keren in de Tour”, aldus Froome. „Ik heb het zwaar gehad sinds mijn crash, maar dit was mijn grote drijfveer. Ik heb keihard geknokt om te komen waar ik nu ben. Hoewel ik dit jaar niet als kopman aan de start sta, hoop ik met mijn ervaring van waarde te zijn binnen het team.”

Michael Woods is deze Tour de uitgesproken kopman bij Israel Start-Up Nation. „Met Michael hebben we een sterke klassementsman. Ik kijk ernaar uit om het team te helpen met alles wat ik heb”, aldus Froome, die de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 won. Ook zegevierde hij in de Giro d’Italia (2018) en deVuelta e España (2011 en 2017).