Mark van Bommel baalt: ’Maar het is niet zo dat we opeens in een crisis zitten’

Van Bommel vond de nederlaag onnodig. „Ik denk dat wij een goede wedstrijd hebben afgeleverd. Als we 2-0 maken of wél een strafschop krijgen dan is de wedstrijd voorbij. We hebben Hoffenheim zelf de mogelijkheid gegeven om terug te komen”, aldus de trainer na afloop op de persconferentie.

In de laatste drie officiële wedstrijden zag Van Bommel zijn team niet winnen, maar van een crisis wil de Nederlander niets weten. „Het is zeker niet zo dat we opeens in een crisis zitten. We moeten ook realistisch blijven. Het is niet zo dat we elke wedstrijd moéten winnen. Iedereen moet het vooral per keer bekijken en beoordelen. We moeten rustig blijven en met beide benen op de grond blijven staan.”

