Oranje-cricketers in Super League dichtbij megastunt tegen Pakistan

Nadat de Pakistani in 50 overs 314 runs hadden verzameld, kwamen de Nederlandse batsmen onder de rook van vliegveld Zestienhoven nog akelig dicht in de buurt van de wereldkampioen van 1992. Oranje kwam slechts 17 runs tekort voor een historische overwinning: 298 voor 8.

De rentree van bondscoach Ryan Campbell in de coaching-staff van Oranje bleek een mentale opkikker van jewelste. De 50-jarige Australiër, die in april een serie hartstilstanden overleefde, fungeerde als assistent van ad-interim coach Ryan Cook. Campbell wordt alom gezien als de man achter de opkomst van het Nederlandse cricket in de afgelopen jaren.

Imran Khan

Pakistan is na West-Indië en Engeland het derde land met een elitaire ‘teststatus’ dat Nederland deze zomer in het kader van de ICC Super League aandoet. Tegen de West-Indisch en de Britten kreeg Oranje in de serie van drie duels (50 overs) een clean sweep (0-3 nederlaag) te verwerken.

Dat is overigens geen schande, gezien het enorme klassenverschil en het enorme arsenaal aan spelers waar de échte cricketnaties uit kunnen putten. In Pakistan, dat meer dan 240 miljoen telt, is cricket met afstand de grootste sport van het land. De onlangs afgetreden minister-president Imran Khan was jaren de sterspeler én captain van het Pakistaanse elftal.

Zwak veldspel

Een afstraffing als tegen Engeland eerder in Amsterdam, waar de Britse batsmen een wereldrecordscore bij elkaar ramden, werd het in Rotterdam allesbehalve. Sterker: de Nederlandse cricketers hadden wellicht voor een superstunt kunnen zorgen, ware het niet dat het veldspel niet van topniveau was.

Zo werd de topscorer van de Pakistani, Fakhar Zaman, ‘gemist’ toen hij 43 runs achter zijn naam had staan. Viv Kingma liet op het bowlen van Bas de Leede een easy catch uit zijn handen vallen. Dat bleek een kostbare fout, aangezien de 32-jarige wereldster Zaman er uiteindelijk 109 zou maken.

Het was niet de enige keer dat De Leede, de beste Nederlandse bowler die onlangs tot zijn stomme verbazing een contract kreeg voorgeschoteld bij IPL-gigant Mumbai Indians, de New York Yankees van het cricket, een wicket werd onthouden. Ook Singh miste een eenvoudige vangbal die hem door Shadab Khan werd aangeboden.

Bas de Leede

Desondanks bewees De Leede, die Oranje onlangs tijdens het kwalificatietoernooi in Zimbabwe naar het WK T20 in Australië leidde, waarom Mumbai Indian hem heeft aangetrokken voor komend seizoen. De zoon van Tim de Leede, één van de grootste Nederlandse cricketers ooit, is een veelbelovende allrounder die van alle markten thuis is. Tegen Pakistan pakte hij twee wickets en was met een geweldige ingooi vanaf de boundary verantwoordelijk voor de aftocht van topscorer Zaman.

Alleen aan bat had De Leede (16 runs) meer van zichzelf verwacht, maar dat gold ook voor Max O’Dowd (1) en Wesley Barresi (2). Dat had voor een groot deel te maken met de Pakistaanse aanval, dat met Haris Rauf en het 19-jarige wonderkind Naseem Shah twee fastbowlers van wereldklasse had opgesteld. Shah, die ballen met bijna 150 kilometer per uur op batsmen afvuurt, maakte als zestienjarige tegen Australië zijn debuut in het Pakistaanse testteam.

Grote zessen

En dan te bedenken dat de beste bowler van allemaal, Shaheen Afridi, niet eens in actie kwam op het complex van het Rotterdamse VOC. Dat had bijna verkeerd kunnen aflopen voor de gasten, omdat Vikram Singh en Tom Cooper, beiden goed voor 65 runs, zich moedig ingroeven en de runrate opkrikten, mede dankzij twee ‘grote zessen’ van Cooper. Na 30 overs was de stand 158 voor 3.

Hoewel zowel Singh (lbw) als Cooper (uitgevangen nadat hij een bal met de zijkant van zijn bat in de handen van Rauf lepelde) niet konden doordrukken, pakten captain Scott Edwards en Logan van Beek de draad moeiteloos op. Op 267 voor 6, met nog vier overs te gaan, begonnen de Pakistani zich ernstig zorgen te maken.

Scalp

De weer aangezette openingsbowlers Rauf en Shah hielden de batsmen met accuraat bowlen echter in toom en pakten nog twee wickets, waaronder de scalp van Van Beek (28). Edwards bleef na een geweldig optreden met 71 runs not out.