United blijkt ideale medicijn voor Watford

De hekkensluiter in de Premier League is daardoor in punten gelijk gekomen met Norwich City, dat voorlaatste staat. United blijft achtste met 25 punten, maar liefst 24 minder dan koploper Liverpool.

United-doelman David de Gea mocht zich de 1-0 van Watford (dat aantrad zonder de geblesseerde Daryl Janmaat) aanrekenen. De Spaanse keeper liet het schot van Ismaïla Sarr door zijn handen glippen. Na een overtreding van Aaron Wan-Bissaka op Sarr enkele minuten later mocht Troy Deeney van elf meter aanleggen. Hij liet De Gea kansloos.

Manchester ging met Paul Pogba als invaller op zoek naar de aansluitingstreffer. De Fransman, die sinds 30 september niet meer in actie was gekomen, zorgde voor meer aanvallende impulsen, maar ook met Pogba kon de ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer geen vuist maken.

BELGIË

AA Gent heeft tegen koploper Club Brugge de ongeslagen status op eigen veld in de competitie behouden, het werd het 1-1. Het was het tweede gelijkspel in de Ghelamco Arena, waar Gent de andere acht duels dit seizoen had gewonnen. Het verschil tussen beide teams op de ranglijst bleef tien punten.

Brugge had zich donderdag nog ten koste van Anderlecht geplaatst voor de halve finales van het Belgische bekertoernooi. De ploeg van trainer Philippe Clement stond meteen onder druk in Gent, waar de thuisploeg kansen kreeg via de Oekraïense aanvaller Roman Yaremchuk. Gent bleef het meest dreigend, maar Brugge gaf verdedigend weinig weg en nam in de 57e minuut de leiding. Uit een voorzet van invaller Eduard Sobol kopte de Nigeriaan Dennis raak: 0-1.

Niet veel later voorkwam doelman Simon Mignolet de gelijkmaker door een schot van Sven Kums te keren. Gent bleef drukken en in de 73e minuut werd het alsnog gelijk via aanvoerder Vadis Odjidja Ofoe. Kums raakte kort erna nog de lat.

