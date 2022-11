Topper Ajax-PSV ontspoort na laatste fluitsignaal

Voetbal

AZ verliest opnieuw van goed RKC, wéér blunders Verhulst

AZ heeft in Waalwijk een unieke kans laten liggen om in de slipstream van PSV over Ajax heen te wippen. De ploeg van Pascal Jansen leed opnieuw zware averij op tegen RKC (3-1), de ploeg die er afgelopen seizoen in slaagde om AZ tweemaal te verslaan. Doelman Hobie Verhulst ging tweemaal lelijk in de ...