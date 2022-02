Amerikaanse voetbalsters dwingen gelijke betaling af: ’Dit is hun moment’

De Verenigde Staten zijn met vier wereldtitels het meest succesvolle land in het vrouwenvoetbal. De Amerikaanse voetbalsters prolongeerden in 2019 hun wereldtitel door Oranje in de finale met 2-0 te verslaan. Ze voeren ook al geruime tijd de wereldranglijst aan. De mannenploeg van de VS is heel wat minder succesvol, maar toch kregen de mannen beter betaald.

Onder aanvoering van sterspeler Megan Rapinoe ging de vrouwenploeg de strijd aan met de nationale bond. Ze stapten zelfs naar de rechter, maar die wees twee jaar geleden een claim van 66 miljoen dollar af. Na een jarenlange juridische strijd hebben beide partijen elkaar nu gevonden.

„We hebben ons al lang bestaande geschil over gelijke beloning opgelost”, meldt US Soccer in een verklaring. „We gaan ons samen inzetten voor het bevorderen van gelijkheid in het voetbal. De voetbalsters van Team USA hebben ongekende successen behaald terwijl ze zich inzetten voor gelijke beloning voor zichzelf en de nieuwe generatie. Dit is hun moment.” De 36-jarige Rapinoe noemt het „een grote overwinning.”

De exacte financiële afspraken moeten nog worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, die voor mannen en vrouwen gelijk is.