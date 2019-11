Depay scoort weer voor Lyon in CL

Lyon, zonder Kenny Tete in de selectie, kwam al snel door een treffer van Joachim Andersen op voorsprong. De Deen kopte raak uit een voorzet van Leo Dubois. Depay verdubbelde in de 33e minuut de marge. Hij tikte de bal resoluut in op aangeven van Houssem Aouar. Depay scoorde ook al voor Lyon in de voorgaande drie wedstrijden in de Champions League. Na de rust keerde hij niet meer terug bij de thuisploeg.

Haris Seferovic bracht Benfica in de 76e minuut nog wel op 2-1, maar vlak voor tijd zorgde Bertrand Traoré voor de beslissing.

Eerder op de avond won Leipzig in Sint-Petersburg met 2-0 van FC Zenit. Diego Demme en Marcel Sabitzer maakten de treffers voor de Duitse ploeg, die nu met negen punten in de poule aan de leiding gaan. Lyon volgt met zeven punten. FC Zenit (vier punten) en Benfica (drie) doen ook nog mee.