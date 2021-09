Premium Het beste van De Telegraaf

Dubbel gevoel interlandbreak Ajax ervaart plussen en minnen van afstaan spelers aan nationale ploegen

Ajax-spelers Davy Klaassen (l), Ryan Gravenberch (m) en Devyne Rensch kwamen alle drie in actie voor Oranje. Ⓒ Pro Shots.

Coaches klagen steen en been over de interlandperiodes, waarin zij hun internationals een dag of tien kwijt zijn aan de nationale bonden. De kans dat de spelers, van wie het salaris door de clubs wordt opgehoest, geblesseerd of – in het geval van de Zuid- en Midden-Amerikanen door het vele reizen op zijn minst – geradbraakt terugkomen, is aanzienlijk. Ook Erik ten Hag uit geregeld (en terecht) zijn onvrede over de internationale speelkalender. Toch zijn er naast de minnen voor Ajax, zoals de klachten bij Davy Klaassen, ook plussen.