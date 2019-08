Neymar laat gezicht zien in La Casa de Papel

Neymar speelt een monnik in La Casa de Papel. Ⓒ AFP

„Een droom die uitkomt”, aldus Neymar en dan heeft hij het niet over zijn (mogelijke) terugkeer naar FC Barcelona, maar over zijn optreden in La Casa de Papel. De Braziliaanse voetballer van PSG heeft een gastrolletje in de populaire Netflix-serie over de grootste overval in de Spaanse geschiedenis.