Smet op Supercup-zege FC Twente: Ajax in gesprek met Kay-lee de Sanders na gescheld met ziekte

„Ik wil gewoon alles doen om die bal binnen de lijnen te houden”, vertelt Jansen na afloop in de catacomben. Ze omschrijft een duel met De Sanders waarbij ze allebei voor de bal gaan. Jansen maakt daarbij een overtreding, iets wat haar tegenstander boos maakt. Het leidt tot een vervelende woordenwisseling. „Ze was geïrriteerd”, vervolgt Jansen, bij wie de scheldpartij wie tot tranen leidde vanwege haar thuissituatie. Haar moeder kampt momenteel met kanker en ondergaat behandelingen.

„Op dat moment kwam het binnen, jazeker”, aldus Jansen. „Het raakte me gewoon. Thuis is het nu goed, naar omstandigheden. Het blijft natuurlijk onzeker en afwachten. Morgen heeft mijn moeder de laatste bestraling. Haar operatie is goed gegaan en de chemo is aangeslagen. Verder is het dan wachten op een scan in hoeverre het heeft geholpen. Voor nu ziet het er goed uit.”

Renate Jansen (links) kon uiteindelijk lachen na de Supercup-zege van FC Twente. Ⓒ ProShots

Na afloop boden Ajax en verschillende spelers, onder wie De Sanders excuses aan bij Jansen, die deze aanvaardde. „Ze heeft het hier in de gang gedaan en daarna ook nog een Whatsapp-bericht gestuurd. Daarmee is het voor mij goed. Ze weet dat ze fout zit en het is daarmee uitgepraat. Ik hoop dit gewoon niet meer mee te maken. Het hoort echt niet thuis op een voetbalveld.”

In een reactie bevestigt Ajax het voorval. „Er is inmiddels contact geweest tussen de spelers en de excuses van Kay-Lee zijn aanvaard.” Vandaag moet De Sanders op het matje komen bij de club. „We gaan met haar in gesprek, want we keuren dit als club uiteraard niet goed.”