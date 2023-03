Premium Het beste van De Telegraaf

Column PREMIUM Valentijn Driessen: ’Alleen Feyenoord heeft recht op landstitel’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Alleen Feyenoord heeft recht op de landstitel 2022-2023. Niet alleen vanwege de resultaten, maar tevens vanwege de positieve offensieve Hollandse spelopvatting en simpel omdat Feyenoord onder trainer Arne Slot het beste voetbal van Nederland speelt. Aan de bal en zonder bal, of het in de Kuip is of in de Johan Cruijff ArenA.