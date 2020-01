Koen Verweij toont zich sportieve verliezer: ’Succes Kjeld’

Koen Verweij

Koen Verweij neemt het verlies van de beroepszaak tegen de KNSB sportief op. „Het zou wel mooi zijn geweest als ik volgende maand gewoon aan de start had mogen staan op de WK afstanden in Salt Lake City. Dat gaat helaas niet gebeuren, maar ik ben vooral dankbaar voor de steun van mijn sponsor Reggeborgh en hoop dat Kjeld Nuis kan waarmaken waarvoor hij is aangewezen. Ik wens hem daarbij veel succes toe.”