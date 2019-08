De Boer zwakt uitspraken over vrouwenvoetbal af

De trainer van Atlanta United gaf eerder in een interview met The Guardian te kennen dat hij het een „belachelijk” idee vond dat vrouwelijke en mannelijke voetballers hetzelfde betaald zouden moeten krijgen.

„Ik heb groot respect voor het vrouwenvoetbal en vind het geweldig om de groei te zien, internationaal en in de Verenigde Staten. Naarmate de populariteit stijgt, nemen ook de inkomsten toe. En dat is fantastisch om te zien”, schrijft De Boer op Twitter.

Eerder deze week liet De Boer het volgende optekenen. „Als je het mij vraagt, is het belachelijk. Naar de WK-finale bij de mannen kijken zo’n half miljard mensen, terwijl naar de eindstrijd bij de vrouwen ongeveer honderd miljoen kijken. Dat is toch een wezenlijk verschil. Hetzelfde geldt voor tennis. Ik vind dat vrouwen moeten krijgen wat ze verdienen. Als voetbal of tennis net zo populair wordt als bij de mannen, dan zouden de salarissen gelijk moeten zijn.”

Er werd verontwaardigd op de uitlatingen van De Boer gereageerd en de voorzitter van Atlanta United, Darren Eales, nam er afstand van. Hij meende dat De Boer soms worstelt met de taal. De Boer nu: „Sorry als ik mijn team of club in diskrediet heb gebracht.”

