Jarige Groenewegen sprint weer naar zege

Groenewegen was op zijn 26e verjaardag de snelste in de laatste meters van een rit over 168 kilometer van Etten-Leur naar Buchten. De Australiër Caleb Ewan eindigde als tweede, vlak voor Mike Teunissen.

Groenewegen won donderdag ook al de eerste etappe. Zijn ploeggenoot Jos van Emden was woensdag de snelste in de proloog.

De Nederlanders Justin Timmermans en Robbie van Bakel gingen met de Belg Jonas Goeman en de Spanjaard Mikel Aristi Gardoki in de aanval. Het kwartet nam een voorsprong van zo'n vier minuten maar werd ruim 3 kilometer voor de finish achterhaald door een aanstormend peloton.