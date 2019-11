Oranje naar het EK!

Koeman had voor het treffen in Belfast, waar Nederland aan een punt genoeg had om zich te kwalificeren voor het EK, basisplaatsen ingeruimd voor Joël Veltman, Donny van de Beek en Steven Berghuis. Veltman kreeg de voorkeur boven Denzel Dumfries als rechtsback, Van de Beek was de vervanger van de grieperige Georginio Wijnaldum, terwijl Berghuis bij de absentie van Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Bergwijn de derde man in de aanval was, naast Ryan Babel en Quincy Promes.

Cillessen ontsnapt

De eerste gevaarlijke momenten kwamen van Noord-Ierland. Doelman Jasper Cillessen nam bij een terugspeelbal te veel tijd, waardoor de doorjagende Corry Evans bijna kon scoren. Ook Josh Magennis, vorige maand in De Kuip nog trefzeker, liet zich gelden met een kopbal die niet ver naast verdween. Oranje kwam na de eerste tien minuten wat meer los, wat bijna resulteerde in de openingstreffer van Berghuis. Op aangeven van Promes trof hij de lat.

Steven Davis schiet de strafschop voor Noord-Ierland hoog over. Ⓒ Reuters

Ook Babel was dichtbij, maar de spits kon een door Daley Blind teruggelegde bal niet lekker inschieten. Na ruim een half uur kreeg Oranje een strafschop tegen, toen Veltman de bal na een duel met George Saville ongelukkig tegen zijn hand kreeg. De toegekende penalty werd door Steven Davis wild overgeschoten. Koeman bracht na ruim een half uur Davy Pröpper al voor de met geel belaste Marten de Roon, maar echt grote kansen kreeg Oranje voor rust niet meer.

Luuk de Jong naar het front

In het begin van de tweede helft was Babel met een kopbal dicht bij de 0-1. De aanvaller kopte een door Veltman teruggekopte bal hard in, maar doelman Bailey Peacock-Farrell redde goed. Na ruim een uur bracht Koeman Luuk de Jong (in de thuiswedstrijd tegen de Noord-Ieren de reddende engel), maar net als voor rust slaagde de ploeg er niet in om tot heel veel gevaarlijke momenten te komen.

De Noord-Ieren, vechtend voor hun laatste kansen, durfden ook niet alles op de aanval te gooien. Daardoor kwam Oranje niet in de problemen en kan Nederland - na de gemiste toernooien in 2016 en 2018 - zich weer opmaken voor een oranje zomer. Door de remise en de overwinning van Duitsland op Wit-Rusland zakte Nederland wel naar de tweede plaats in Groep C.