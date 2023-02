Tukkers wonnen slechts een van laatste zes wedstrijden Ron Jans zinspeelt op harde beslissingen bij verslappend FC Twente

Ron Jans langs de lijn in het Philips Stadion. Ⓒ ProShots

EINDHOVEN - Direct na de winterstop leek FC Twente zich te mengen in de kampioensstrijd, maar na slechts één zege in de laatste zes wedstrijden is de ploeg van trainer Ron Jans afgehaakt in de titelstrijd en moeten de tukkers zich concentreren op het vasthouden van plaats 5, met Sparta Rotterdam en FC Utrecht op slechts drie punten achterstand. Jans, die ontevreden was over zijn rechterkant tegen PSV, kwam scherp uit de hoek na de 3-1 nederlaag en zinspeelde op harde beslissingen.