Tenniswereld gaat slachtoffers bosbranden in Australië helpen

De Australische tennisser Nick Kyrgios, de nummer 30 van de wereld, riep op nieuwjaarsdag tennisbond Tennis Australia en de Australian Open al op tot het spelen van een demonstratiewedstrijd, met als doel het ophalen van zoveel mogelijk geld.

De ’bad boy’ van het tenniscircuit gaat zelf onder meer 200 Australische dollars (125 euro) doneren voor elke ace die hij slaat tijdens de talrijke toernooien in de Australische zomer.

De bosbranden, die dit jaar uitzonderlijk groot en verwoestend zijn, hebben in Australië tot nog toe zeker veertien mensenlevens geëist. Een gebied ter grootte van België is afgebrand. Alleen al in New South Wales zijn bijna 1300 huizen afgebrand.

Toptennissers uit de hele wereld bevinden zich momenteel in Australië om zich onder meer voor te bereiden op de Australian Open, de eerste grandslam van het jaar, dat 20 januari van start gaat. Deze week beginnen ook de ATP Cup, een nieuw landentoernooi, en de toernooien van Brisbane en Adelaide.

Craig Tiley, baas van Tennis Australia en de Australian Open, heeft inmiddels laten weten geld te willen inzamelen rond de toernooien. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.