Toptennisster Halep geschorst na positieve dopingtest: ’Schok van mijn leven’

De Roemeense testte positief op het middel Roxadustat, een medicijn tegen bloedarmoede, dat sinds 2022 op de dopinglijst van het WADA staat.

Halep is de huidige nummer negen van de wereld. Ze won in het verleden Roland Garros en Wimbledon en was ook geruime tijd de nummer één van de wereld.

„Dit is de grootste shock van mijn leven”, schrijft Halep op sociale media. „Gedurende mijn hele carrière is het idee van valsspelen nooit in mij opgekomen, het is tegen alle waarden waarmee ik opgevoed ben. Nu ik oog in oog sta met zo’n oneerlijke situatie, voel ik me verward en verraden.”

„Ik zal tot het einde vechten om te bewijzen dat ik nooit bewust een verboden middel heb ingenomen en ik heb er vertrouwen in dat vroeg of laat de waarheid aan het licht zal komen”, klinkt het. „Het gaat niet om titels of geld, maar om eer en het liefdesverhaal dat ik de laatste 25 jaar met het tennis heb ontwikkeld.”

Het seizoen van Halep was al ten einde. Ze maakte vorige maand bekend dat ze een operatie aan haar neus had ondergaan, mede omdat ze moeite had met ademen. Ze verloor dit jaar al in de eerste ronde van de US Open van de Oekraïense Daria Snigur, de nummer 116 van de wereld. De Roemeense gold als een outsider voor de titel in New York. Twee weken voor die uitschakeling had ze het grote WTA-toernooi van Toronto op haar naam geschreven.